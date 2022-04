D'Organisateure setze sech fir d'Enn vum Krich an der Ukrain an, fir diplomatesch Léisungen, fir eng koherent Klimapolitik an eng méi gerecht Welt.

Si fuerderen awer och vun der Lëtzebuerger Regierung, de Krich net als Argument fir Sozialofbau ze huelen. Den OGBL, deen de Friddensmarsch wéi gesot mat organiséiert, hat de Mesurëpak vun der Regierung, jo anescht ewéi Patronat, LCGB an CGFP rejetéiert. Lass geet de Friddensmarsch um 15 Auer um Glacis um Lampertsbierg an der Stad. Links D'Hannergrënn iwwert de Krich an der Ukrain kuerz erkläert

PDF: Friddensmarsch - Flyer (FR)

PDF: Friddensmarsch - Flyer (LU)