Am Lokale mellt den 112 eng Persoun, déi e Méindeg den Owend géint 20.30 Auer an der Fiels an der Mierscher Strooss ugestouss a blesséiert gouf.

De Samus-Noutdokter vun Ettelbréck war hei nieft de lokale Secouristen mat am Asaz. Op der Houschter Déckt ware géint 22.20 zwee Gefierer net laanschtenee komm – do gouf och eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Housen waren op der Plaz. Um Dënschdeg koum et géint 8 Auer op der N6 vu Stengefort a Richtung Wandhaff zu enger Kollisioun tëscht 3 Gefierer. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert. D'Ambulanz vu Mamer an d'Pompjeeë vu Stengefort waren op der Plaz.