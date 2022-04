Et gëtt Beweegung am Dossier vun engem IRM an enger privater Praxis um Potaschbierg. Dat schreift d‘CSV den Dënschdeg de Moien an engem Communiqué.

Eigentlech sollt den Zentrum am Oste schonn Ufank Abrëll seng Dieren opmaachen, ma d‘Santésministesch hat e Verbuet ausgeschwat, fir den IRM a Betrib ze huelen. Mat der Begrënnung, dat géing géint d‘Spidolsgesetz verstoussen. Vun e Mëttwoch u mécht de Centre médical Potaschbierg awer seng Dieren op a kann nieft de konventionelle Röntgen an engem Scanner dann elo och Ënnersichunge mam IRM duerchféieren. Domat géing den Oste vum Land, deen dacks a Punkto medezinesch Versuergung vernoléissegt wier, e gutt Stéck virubruecht ginn, sou schreift et d‘CSV. D‘Regierung wier awer elo gefuerdert, fir dofir ze suergen, dass d‘Patienten den IRM, dee se do gemaach kréien, och komplett vun der CNS rembourséiert kréien, sou fuerderen et déi Chrëschtlech-Sozial. PDF: Offiziellt Schreiwes vun der CSV