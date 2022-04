Zu Lëtzebuerg hu mir iwwer 8.300 Handwierksbetriber. Et ass eng vun de Sailen vun eiser Wirtschaft.

An Zäite vu Pandemie, Liwwerenkpäss, Inflatioun an héijen Energiepräisser ass d’Situatioun net evident. Um Dënschdeg war de «Pot des Présidents» vun der Fédération des Artisans an der Chambre des Métiers.

Vum Tom Oberweis, dem President vun der Chambre des Métiers, war et deen heite Message un d’Betriber:

Den Tom Oberweis De President vun der Chambre des Métiers war et dëse Message un d'Betriber.

"Et geet eis drëm, d’Situatioun am Handwierk ze erklären, déi ganz exzeptionell ass. Et sinn direkt verschidde Krisen: Fir d’éischt d'Pandemie an dann de Krich an Europa, wou mir elo ganz héich Energiepräisser hunn an d’Matières premières eropginn. Et ass fir eis wichteg, de Politiker déi Situatioun ze erklären, déi net einfach ass fir ganz vill Betriber aus dem Handwierk"

Wat de Sozialdialog betrëfft, bedauert een, dass den OGBL géint den Accord an der Tripartite gestëmmt huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes: