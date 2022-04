Eng Drëps op de waarme Steen, esou d'Meenung vun de meeschte Baueren.

Aus Solidaritéit wéinst de Präishaussë vu Kären an Déierefudder an der Landwirtschaft duerch den Ukrain-Krich huet d'EU-Kommissioun ugekënnegt, datt d'Beplanze vun Territoiren, déi am Fong musse broochleien, fir dëst Joer erlaabt ass. Terrain, deen der Biodiversitéit am Fong zegutt soll kommen. Eng Hëllef fir d'Versuergungs- Sécherheet oder just e politesch symboleschen Akt?

"Déi Decisioun ass elo och eréischt am spéide Fréijoer geholl ginn, esou datt déi Kulturen elo missten ëmgebrach ginn. Dat, wat do steet, misst verschwannen an et misst frësch geséit ginn. Dat ass alles schwéier méiglech. 250 Hektar op 115 Betriber ass quasi just eng Drëps op de waarme Steen a bréngt der Versuergungssécherheet national esou gutt ewéi guer näischt.", erkläert de Luc Emering, de President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren.

Fir déi eng kee Surplus, fir déi aner e Schrëtt an déi richteg Richtung. Ma wann ee wéilt profitéieren, bréicht ee méi Zäit, fir ze plangen.

"Ech mengen, et muss ee kucken, a wéi engem Kontext d'Betriber plangen, fir hir Kulturen anzeséien. Mat 250 Hektar, déi fräi ginn, entstinn deemno nei Méiglechkeeten. Et ass e Schratt an déi richteg Richtung.", mengt de Christian Wester, de President vun der Bauerenzentral.

Eng EU-Decisioun, e falsche Message am Kontext vun der Klimakris, bedaueren eng Rëtsch Organisatiounen.

"Et muss ee kloer kucken, datt een trotz Krich d'Klimakris net vergësst. D'Landwirtschaft ass och responsabel fir en Deel vum CO2-Ausstouss. Mir hunn eng Biodiversitéitskris, 1 Millioun Planzen an Déiere si virum Ausstierwe bedreet. Ech mengen, datt et e schlecht Signal ass, datt mer déi Flächen elo ënnert de Plou huelen, déi am Fong dofir virgesi sinn.", kritiséiert de Jacques Pir vum Mouvement Ecologique.

"Et ass fir eis de komplett falsche Wee, Land, dat broochläit, nees fir d'Agrikultur opzemaachen. Dat läit schonn dorunner, datt déi Terrainen normalerweis aus engem Grond broochleien, well se net accessibel sinn oder e schlechte Buedem hunn. D'Konsequenz dovun ass, datt, wa se genotzt ginn, wéineg Ertrag bréngen, mee dofir d'Biodiversitéit an deem Eck zerstéieren.", erkläert d'Marine Lefebvre vun SOS Faim.

Um Terrain da mécht aktuell éischter dat neit Agrargesetz, dat vum nächste Joer u gëllt, Suergen. Jiddwer Bauer muss pro 10 Hektar 4% vun deem Terrain 1 Joer broochleie loossen. Eng nei EU-Direktiv.

Eng Direktiv, déi weder Bauer nach Ëmweltschützer no eppes bréngt. Der zoustänneger EU-Kommissioun no kéint dës awer nach 1 Joer no hanne geréckelt ginn – Ukrain bedéngt.