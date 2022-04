Um Mëttwoch goufe 5 Persounen op eise Stroosse blesséiert. Dat zu Nidderkäerjeng, Dikrech, Garnech an um CR161 tëscht Diddeleng a Beetebuerg.

Géint 7.13 Auer koumen zu Nidderkäerjeng an der Rue de la Reconnaissance Nationale en Auto an eng Camionnette net laanschteneen. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng an d'Pompjeeë vu Käerjeng.

Zu Dikrech an der Rue Clairefontaine gouf géint 7.37 Auer eng Persoun bei enger Kollisioun tëscht zwee Gefierer blesséiert. D'Rettungsdéngschter aus der Nordstad waren um Asaz.

Kuerz virun 8 Auer sinn zu Garnech an der Rue des Trois Cantons zwee Autoen anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun dobäi blesséiert a vun der Ambulanz vu Mamer an de Pompjeeë vu Koler versuergt.

Bei enger Kollisioun géint 10 Auer tëscht zwee Ween um CR161 tëscht Diddeleng a Beetebuerg goufen zwou Persoune blesséiert. Op der Plaz am Asaz waren d'Ambulanze vun Diddeleng a Beetebuerg souwéi d'Pompjeeë vun Diddeleng.