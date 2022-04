Géint 8.15 Auer waren an der Avenue Charles de Gaulle an der Stad e Bus an en Auto net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf heibäi liicht blesséiert.

Am Asaz waren d'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Esch. Géint 8.45 Auer gouf zu Stengefort an der Rue de Hobscheid e Motocyclist vun engem Auto ugestouss. Och hei gouf eng Persoun liicht verwonnt. D'Ambulanz vu Mamer war op d'Plaz geruff ginn, grad ewéi d'Pompjeeë vun Habscht a Stengefort.