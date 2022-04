Wéi d'Police matdeelt, hu si op e puer Plazen am Land missen agräifen. Zwee Mol war Alkohol hannert dem Steier am Spill, an engem anere Fall Drogen.

Bei enger Vitesskontroll e Mëttwoch den Owend an der Baaschtnecher Strooss zu Ettelbréck ass ee presséierte Chauffer mat 90 km/h gemooss an dono gestoppt ginn. Wéinst der Vitess a well de maximal erlaabten Alkoholwäert iwwerschratt war, krut de Mann e provisoresche Fuerverbuet ausgestallt.

Géint 22 Auer krut eng Patrull e geparkte Won an der Dikrecher Strooss zu Méischdref gemellt, bei deem de Motor nach gelaf ass. Den Automobilist géif mat gebécktem Kapp hannert dem Steier sëtzen. D'Beamten hunn de beschriwwenen Auto och effektiv virfonnt an hunn de Mann no e puer Versich wakereg kritt. Hien hat däitlech ze déif an d'Glas gekuckt an en Test ass positiv ausgefall. Hie krut de Permis ewechgeholl an e provisoresche Fuerverbuet.

Presuméierten Drogendealer festgeholl

Bei enger grouss ugeluechter Kontroll am Kader vun der Bekämpfung vun der Drogekriminalitéit konnt d'Police e Mëttwoch am Nomëtteg op der Stater Gare e presuméierten Drogendealer festhuelen. Hie war beim Dealen observéiert ginn. Och eng Fra, déi eng Bull Kokain kaf hat, konnt gestallt ginn.

De presuméierten Drogendealer wollt sech nach ewechmaachen, konnt awer immobiliséiert ginn. Hien hat 29 Drogebullen am Mond. Bei der spéiderer Duerchsichung konnten nach 770 Euro Boergeld an en Telefon séchergestallt ginn. Well de Verdacht bestanen huet, dass de Mann nach Bullen am Mo hätt, gouf eng klinesch Ënnersichung ugefrot.

Op Uerder vum Parquet gouf de presuméierten Dealer festgeholl. De Mann koum en Donneschdeg de Mëtteg virun den Untersuchungsriichter.