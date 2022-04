Le Conseil exécutif a ainsi suivi la recommandation unanime du Conseil des géoparcs mondiaux de l’Unesco, basée sur un examen détaillé de la candidature du NGPM et sur les rapports des experts de l’Unesco sur le terrain, adoptés lors d’une session mondiale en ligne qui s’est tenue du 8 au 11 décembre 2021. Parmi les 18 candidatures soumises à l’Unesco en 2019 et 2020, huit régions ont été confirmées comme nouveaux géoparcs mondiaux de l’Unesco. Le réseau international des géoparc mondiaux de l’Unesco compte désormais 177 membres dans 46 pays.

«C'est un sentiment indescriptible de voir que tous nos efforts ont été récompensés et que la région est digne d'être un géoparc mondial de l'Unesco», déclare fièrement Claude Petit, directeur du Natur- & Geopark Mëllerdall. Le NGPM remercie ses communes membres, la Commission luxembourgeoise pour sa collaboration avec l'Unesco ainsi que tous les ministères, administrations, partenaires et personnes privées qui ont apporté leur contribution à la réussite de la candidature.

Camille Hoffmann, président du Natur- & Geopark Mëllerdall et bourgmestre de la commune de Beaufort, souligne que la candidature n'a pu être couronnée de succès que grâce à une collaboration fructueuse. «Les collaborateurs du Natur & Geopark Mëllerdall forment une équipe solide qui met tout en œuvre pour atteindre les objectifs de la région. Il en va de même pour la candidature à l'Unesco, à laquelle toute l'équipe a participé. Il ne faut toutefois pas sous-estimer la collaboration régionale, nationale et internationale qui s'est fortement accrue ces dernières années et qui a certainement profité à la candidature à l'Unesco. Je suis très heureux que nous ayons atteint cet objectif tous ensemble et je remercie tous ceux qui nous ont soutenus soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Enfin, je tiens à souligner l'engagement et la collaboration de nos onze communes membres et à les en remercier. Elles sont la colonne vertébrale du Natur- & Geopark Mëllerdall!»

La ministre de la Culture, Sam Tanson, souligne que la géologie a une grande influence sur notre façon de vivre, de cultiver, de construire ou encore de consommer et rappelle que «le patrimoine culturel du Natur- & Geopark Mëllerdall est marqué par les particularités géologiques exceptionnelles de la région, aujourd'hui mondialement reconnues. Je salue l'étroite collaboration avec les instituts culturels de l'État (INRA et INPA) et avec les autres labels Unesco au Luxembourg. Il faut également féliciter le programme réussi en matière de recherche et de formation en développement durable pour toutes les tranches d'âge, car il contribue à sensibiliser et à mettre en valeur le patrimoine exceptionnel du Natur- & Geopark Mëllerdall».

Lex Delles, ministre du Tourisme, a pour sa part souligné que «le label Unesco est un garant de la conservation et de la protection de notre patrimoine culturel et naturel. De plus, le label 'Unesco Global Geopark' met en valeur non seulement le Natur- & Geopark Mëllerdall, mais aussi l'attractivité touristique du Luxembourg. La Direction générale du tourisme s'engage pour une offre touristique de qualité qui attire aussi bien les touristes que les habitants. L‘Unesco Global Geopark Mëllerdall répondra à cette exigence élevée et constituera à l'avenir une vitrine importante de notre offre touristique. Cela concernera surtout notre principal groupe cible, les touristes dits 'actifs'. Enfin, je tiens à féliciter tous les acteurs du secteur touristique impliqués qui, grâce à une collaboration productive et sans faille, ont contribué à ce que le Natur- & Geopark Mëllerdall obtienne le label 'Géoparc mondial Unesco'».

Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, s’exprime avec fierté: «Le label 'Unesco Global Geopark' pour le Natur- & Geopark Mëllerdall apporte une reconnaissance internationale efficace de la qualité et de la durabilité de notre patrimoine naturel unique. La région est un modèle de gestion durable et montre comment la protection de la nature, main dans la main avec le tourisme, peut contribuer avec succès à la préservation de l'habitat naturel et culturel. Un grand merci à tous les partenaires pour leur engagement sans faille et leur passion pour la région Mëllerdall, pour la nature et ses habitants.»

Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire, se dit impressionné par le fait que le Natur- & Geopark Mëllerdall ait franchi avec succès cette nouvelle étape importante. «Je le félicite chaleureusement pour cette distinction unique. Elle représente une nette valeur ajoutée pour la région et montre une fois de plus que nous avons la responsabilité particulière de préserver notre patrimoine culturel, naturel et géologique pour nous et les générations futures. Je tiens à féliciter tout particulièrement les collaborateurs du Natur- & Geopark Mëllerdall, qui font un excellent travail et unissent leurs forces pour développer la région de manière durable. Sans eux, ce succès n'aurait pas été possible.»

Simone Beck, présidente de la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'Unesco et présidente du Comité géoparc, exprime au nom de la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'Unesco ses plus vives félicitations au Natur- & Geopark Mëllerdall pour son admission au réseau des géoparcs mondiaux de l'Unesco. «Avec le titre de 'Géoparc mondial Unesco', l'Unesco honore à la fois le patrimoine géologique unique de la région Mëllerdall et l'engagement des responsables et des habitants du Natur- & Geopark Mëllerdall pour ses beaux paysages culturels. Les méthodes de culture durables, le tourisme doux, la recherche ou encore les produits locaux contribuent non seulement à ancrer les objectifs de l'Agenda 2030 des Nations unies dans la conscience des visiteurs et des habitants du Natur- & Geopark Mëllerdall, mais aussi à préserver pour l'avenir une région naturellement belle et culturellement riche.»

#mëllerdallgoesunesco – Rétrospective et perspectives

Qu'est-ce qui a précédé la décision? − Des années de travail préparatoire intensif

Le 23 novembre 2020, le NGPM a déposé une lettre de candidature de 50 pages auprès de la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'Unesco, via le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire. La Commission a transmis le document à Paris. Le document a été élaboré grâce à des années de travail préparatoire intensif et à une collaboration intense entre le NGPM et ses partenaires régionaux et nationaux, dont le Comité national des géoparcs.

L'examen des documents soumis par l'Unesco et une évaluation externe du patrimoine géologique par des experts en géologie ont été suivis d'une évaluation sur place. Du 21 au 23 octobre 2021, deux experts du réseau des géoparcs mondiaux de l'Unesco ont visité la région pour se faire une idée sur place. Au cours d'un programme intensif de trois jours, les particularités régionales ainsi que différents projets et partenaires ont été présentés et discutés dans les onze communes membres du PNGM. L'importance nationale du projet a été soulignée par la présence du ministre Turmes, de la ministre Dieschbourg et du ministre Delles ainsi que de Simone Beck, présidente, et de Catherine Decker, secrétaire générale de la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'Unesco.

La lettre de candidature, l'évaluation géologique de la région ainsi que l'expertise sur place ont servi de base aux discussions du Conseil des géoparcs mondiaux de l’Unesco lors de sa réunion du 8 au 11 décembre 2021, au cours de laquelle une recommandation unanime a été faite au Conseil exécutif de l’Unesco pour l'adoption du Natur- & Geopark Mëllerdall.

Le 13 avril 2022, le Conseil exécutif de l'Unesco a annoncé que le Natur- & Geopark Mëllerdall a été intégré dans le réseau international des géoparcs mondiaux de l'Unesco.

Et maintenant? − Une reconnaissance internationale et un engagement pour le développement

Grâce à l'obtention du label, la notoriété de l'impressionnante région Mëllerdall, avec ses sites géologiques intéressants et son patrimoine naturel et culturel particulier, touchera beaucoup plus de personnes qu'auparavant. En effet, le label est également synonyme de reconnaissance internationale.

Les géoparcs mondiaux de l'Unesco sont reliés entre eux par un réseau international. Des réunions régulières du réseau offrent la possibilité d'un échange et d'un réseautage intensifs, de trouver des idées et d'apprendre les uns des autres. Être un géoparc mondial de l'Unesco signifie en même temps s'engager toujours plus loin dans le développement de la région, car les géoparcs mondiaux de l'Unesco sont réévalués tous les quatre ans.

Les projets en cours du Natur- & Geopark Mëllerdall continuent d'avancer. Mais dans les semaines et les mois à venir, l'accent sera également mis sur les recommandations de l'Unesco. L'équipe du NGPM examinera et mettra en œuvre les propositions sur ce qui pourrait être concrètement amélioré au sein de la région au cours des quatre prochaines années. Les recommandations portent par exemple sur l'accès et la découverte des géosites pour les habitants et les visiteurs. En outre, en collaboration avec l'association touristique régionale, les guides touristiques seront formés de manière encore plus ciblée sur certains thèmes de l’Unesco Global Geopark Mëllerdall.

Qu'est-ce qu'un géoparc mondial de l'Unesco?

Les géoparcs mondiaux de l'Unesco sont des régions comprenant des sites et des paysages dont l'importance géologique est reconnue au niveau international et dont la valeur peut être découverte grâce à un concept global qui inclut les domaines de l'éducation, de la protection et du développement durable. Ils travaillent pour les personnes et les communautés de leur région, font connaître aux populations locales la valeur de leur patrimoine géologique et créent ainsi une identification avec la région. Ils encouragent le géotourisme et le développement régional et abordent les défis de la société actuelle tels que les thèmes du changement global (changement climatique, risques naturels).

Ainsi, le NGPM et ses différents services (service économique, produits régionaux, éducation, protection de l'eau potable, climat & énergies renouvelables, protection et conservation du patrimoine culturel, géologie, protection de la nature et du paysage) s'intègrent très bien dans le concept. Tout comme les géoparcs mondiaux de l'Unesco, le NGPM poursuit également les objectifs mondiaux de développement durable.

Le Grès de Luxembourg forme l'un des paysages de grès les plus impressionnants d'Europe occidentale. Il y a plus de 200 millions d'années, la région du Natur- & Geopark Mëllerdall se trouvait sous le niveau de la mer, où différentes couches de roches se sont formées. Aujourd'hui encore, le paysage fascinant du NGPM présente de nombreuses traces qui nous offrent un aperçu profond de cette histoire. De plus, le lien entre la géologie et de nombreux autres domaines du patrimoine culturel, naturel et immatériel est visible en de nombreux endroits de la région Mëllerdall. Le Grès de Luxembourg joue également un rôle central dans la région, par exemple dans l'approvisionnement en eau potable.

Célébrations − Programme à l'occasion de la semaine du Natur- & Geopark Mëllerdall

Le NGPM souhaite profiter du résultat positif de la candidature à l'Unesco pour fêter cette reconnaissance internationale de la région avec les habitants et les visiteurs. Du 30 mai au 5 juin, la semaine du Natur & Geopark Mëllerdall se déroulera donc dans un cadre plus large qu'auparavant. Tout le monde est invité à découvrir la région et à la connaître d'une nouvelle manière. Outre des activités pour les classes, une soirée quiz, des randonnées guidées, une randonnée gourmande avec des ateliers ainsi que des randonnées géologiques à vélo seront proposées durant le week-end. Vous trouverez tous les détails du programme sur www.naturpark-mellerdall.lu.

L'équipe du Natur- & Geopark Mëllerdall se réjouit de pouvoir vous accueillir dans la région dans le cadre de ces festivités.