An der Suitte vun der Gaardenhaus-Affär an der Demissioun vun der Ëmweltministesch koumen e Méindeg de Chamberbüro an d’Conférence des présidents beieneen.

De Büro vum Parlament hat nämlech en internen Avis juridique ugefrot, fir ze klären, ob d'Demissioun vun der Ministesch en Impakt op déi juristesch Prozedur hätt oder net.



De Premier Xavier Bettel sot e Méindeg am Moiesjournal, dass hien d'Decisioun vum Carole Dieschbourg, fir ze demissionéieren, géif respektéieren. De Choix, wien elo d'Successioun iwwerhëlt, läit awer bei der grénger Partei, esou de Premier. Hie rechent domat, dass een an den nächsten 2 Wochen wéisst, wie bei de Gréngen d'Carole Dieschbourg wäert remplacéieren. Aktuell mécht den Energieminister Claude Turmes den Interim.

Mat hirem Récktrëtt leschte Freideg wollt d'Ëmweltministesch eegenen Aussoen no verhënneren, datt d'Chamber weider Zäit géif mat der Affär Gaardenhaische verléieren. Ob dës Rechnung opgeet, ass awer net esou kloer. Fir Kloerheet ze schafen, huet d’Chamber intern e juristeschen Avis an Optrag ginn. E Méindeg am fréien Owend koum de Bureau an d'Conférence des présidents zesummen, fir doriwwer ze befannen.

Mir hunn eis am Virfeld mam Jean Bour, pensionéierte Procureur d'Etat, iwwer seng Aschätzung vun der Situatioun ënnerhal.

D'Artikelen 82 an 116 an der Verfassung gesi jo vir, datt bis ewell eenzeg an eleng d'Chamber e Regierungsmember ukloe kann. D'Texter wieren aus der belscher Verfassung ofgeschriwwe ginn. Deemno misst sech dem Jean Bour no op déi belsch Jurisprudenze beruff ginn, fir ze decidéieren, ob d'Chamber nom Récktrëtt vun der Ëmweltministesch nach ëmmer zoustänneg bleift, fir eng Uklo ze formuléieren. An dat wär de Fall, seet de fréiere Procureur.

Spezialprozedur an der Chamber illegal

Gläichzäiteg wier dës Spezialprozedur an der Chamber awer illegal, och wa se an der Verfassung festgehalen ass. Se wier nämlech contraire zu der Mënscherechtskonventioun, ënnersträicht de Jean Bour: "där no huet jiddereen d'Recht op e Strofverfare virun engem onofhängege Geriicht, net virun der Chamber."

Dat gëllt also och fir e Minister.

Änlech Situatioun 2012 an der Affär Wickreng-Léiweng

2012 schonn hat d'Chamber an der Affär Wickreng-Léiweng op eng Uklo géint den deemolege Wirtschaftsminister Jeannot Krecké verzicht. Mat den Argumenter, datt an engem Rechtsstaat keng Konfusioun dierft entstoen tëscht Parlament a Justiz. Eng Uklo, och géint e Minister, kéint eenzeg an eleng vun der Justiz gemaach ginn. Ausserdeem wier dat vereelzt Gesetz am Gaang, iwwerschafft ze ginn.

Texter goufen trotz Opfuerderung net ugepasst

De pensionéierte Procureur d'Etat bedauert, datt dat awer bis haut net geschitt wier. Obwuel de Conseil d'Europe, d'OECD an och de Greco Lëtzebuerg ëmmer nees drop opmierksam gemaach huet an och d'Belsch hir Texter schonn iwwerschafft hätt.

"De Greco seet eis säit Jore schonn schaaft dat of, well wann e Minister géif bestach ginn, wéi wëllt dir deem bäikommen?"

Sollt nämlech d'Chamber de Ball elo zréck bei d'Justiz spillen, kéint dat bedeiten, datt an der Affär Gaardenhaischen den Dossier Dieschbourg am Sand verleeft.

Jean Bour: "Wann d'Chamber seet nee, nee déi Gromper do ass fir d'Justiz, mee d'Justiz decidéiert, fir d'éischt mol, ob se zoustänneg sinn. A wa se net zoustänneg sinn, ass dat, wat d'Chamber seet, quiitschegal."

Eng Situatioun, déi kengem entgéint kéim, och net der demissionärer Ëmweltministesch. Wuel kéint et net zu engem Scholdsproch kommen, awer eben och net zu engem Fräisproch. Vläicht wier et mol net zu enger Uklo komm... D'Vertrauen an d'Politik iwwerdeems kréich eng weider Téitsch bäi.

Datt elo réischt, nom Récktrëtt vun der Ëmweltministesch Carole, e juristeschen Avis ausgeschafft gouf, doriwwer kann de Jean Bour nëmmen de Kapp rëselen. Deen Avis hätt a sengen A scho laang misste bestoen.