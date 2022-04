No den éischten 3 Méint vum Joer zitt d'Finanzministesch Yuriko Backes e virsiichteg positive Bilan vun de Staatsfinanzen.

Dës hätte sech vun der sanitärer Kris erholl a géife weisen, wéi resilient déi Lëtzebuerger Wirtschaft wier, esou d'Ministesch e Méindeg an der zoustänneger Chamberkommissioun.

Den Zentralstaat huet bis Enn Mäerz 6,1 Milliarden Euro u Recettë verbucht. Dat si gutt 13 Prozent méi wéi zejoert ëm déi selwecht Zäit. D'Depensë bleiwen dogéint stabel bei ronn 5,3 Milliarden Euro.

Allerdéngs wier den Effekt vum Ukrain-Krich a vun de Mesuren, déi bei der Tripartite an um Energiedësch decidéiert goufen, do nach net ze gesinn. Deemno rechent d'Ministesch domat, dass déi finanziell Situatioun vum Staat an den nächste Méint massiv méi schlecht gëtt.