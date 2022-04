Kuerz no 13 Auer sinn am Rond-point Gluck en Auto an e Moto net laanschtenee komm. Tëscht Steeën a Miedernach waren 2 Autoe kollidéiert.

A béide Fäll gouf all Kéiers 1 Persoun verwonnt. D'Stater Rettungsservicer waren am Asaz, respektiv déi vun Iermsdref, Miedernach an aus der Fiels.