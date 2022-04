Wat kann ee maachen, fir de Beruff vum Magistrat méi attraktiv ze maachen? Dozou gouf e Rapport vum Jean-Claude Wiwinius presentéiert.

Attraktivitéit vum Magistrat - E Reportage vum Carine Lemmer

E Riichter zu Lëtzebuerg muss Jurist sinn an déi Lëtzebuerger Nationalitéit hunn, grad ewéi déi 3 Sprooche Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch kënnen. Dat suergt derfir, datt et ëmmer méi schwéier gëtt, genuch Leit ze fannen fir d’Fonktion vum Magistrat. Et ginn och ëmmer méi Affären an déi gi méi komplex. D’Demande no Magistraten ass also grouss...an et muss ee kreativ sinn, fir genuch Leit ze fannen, fir datt d’Geriichter urdentlech funktionéieren an d’Affären net schleefen oder musse klasséiert ginn. 280 Riichter gëtt et. Net all d’Plaze kéinten ëmmer besat ginn.

Fir besser ze gesinn, wat ee kéint verbesseren, huet déi parlamentaresch Justizkommissioun e Rapport proposéiert. Dee gouf e Mëttwoch presentéiert. De pensionéierte Riichter Jean-Claude Wiwinius huet e gemaach.

D’Aarbechtsconditiounen spillen zum Beispill ëmmer eng Roll. D’Cité Judiciaire ass net onbedéngt optimal, sécher ass se mol ze kleng, sou de Jean-Claude Wiwinius.

Jean-Claude Wiwinius: "D'Cité judiciaire ass viru 25 Joer geplangt ginn, viru 15 Joer si mer do erageplënnert. Ech weess net ob se viru 25 Joer sech virgestallt hunn, dass haut quasi alles verduebbelt war. Ob schlecht geplangt ass ginn, kann ech net soen, ech war deemools net dobäi. Mä et ass elo ganz kloer, si ass ze kleng, d'Büroe sinn ze kleng, d'Sëtzungsäll sinn deels ze kleng an ech hu jo och gesot, ech sinn net deen eenzegen, deen der Meenung ass, wéi d'Nationalbibliothéik fräi ginn ass, hätte mer solle ganz der Justiz an net nëmmen 1 Stack ginn. Da wier schonn e groussen Avantage gewiescht."

De Jean-Claude Wiwinius

Verbesserungspotential gesäit de Jean-Claude Wiwinius ënnert anerem bei de Carrières-Perspektiven vun de Riichter a bei der Remuneratioun. Als Affekot zum Beispill an enger grousser Boîte kéint ee vill méi verdéngen.

