Les amateurs de bons fruits locaux ont de quoi se réjouir: Claude Haagen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et Emile Eicher, président du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) ont lancé la 2e édition de la campagne anti-gaspillage «Gielt Band − Hei dierft Dir plécken» ce mercredi, 27 avril 2022 dans le verger communal à Schifflange situé dans la rue de Hédange. Dans ce verger, les premiers cerisiers, mirabelliers, pruniers, pommiers, poiriers… en floraison annoncent en effet déjà l’arrivée de la saison fruiticole et marquent donc le début de la campagne «Gielt Band − Hei dierft Dir plécken» avec la cueillette des cerises au mois de juin. Ruban jaune synonyme de feu vert! «Hei dierft Dir plécken − Zerwéiert Iech!» Le concept est simple: si un ruban jaune est attaché à un arbre fruitier, la cueillette pour usage personnel est autorisée, voire même encouragée pour éviter que des centaines de kilos de fruits pourrissent sur et sous les arbres. Dans ce contexte, Claude Haagen a souligné que la campagne permettait ainsi de faire d’une pierre deux coups, en luttant activement contre le gaspillage alimentaire et en valorisant les fruits locaux, qu’ils soient beaux ou moches, parfaits ou mal calibrés. Emile Eicher, pour sa part, s’est réjoui de l’élan de solidarité des communes sachant qu’à ce jour 40 communes se sont montrées solidaires en s’associant à l’action et que 3.500 arbres ont été marqués de rubans jaunes. Le président du Syvicol espère qu'il y en aura désormais davantage et «qu'au moins la barre des 50 participants sera franchie». Coup d’accélérateur à la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire Suite au succès de l’édition de 2021, le ministre Claude Haagen compte étendre l’initiative collective «Gielt Band» cette année aux personnes privées, aux associations et aux entreprises propriétaires d’arbres fruitiers! «À l’heure actuelle, dans un contexte de conflits armés, de crise sanitaire et de changement climatique, il est plus important que jamais de continuer à sensibiliser et à mobiliser autant de gens que possible contre le gaspillage alimentaire», a-t-il ajouté. En outre, le ministère de l’Agriculture de la Viticulture et du Développement rural a soutenu financièrement la nouvelle carte en ligne minett-biosphere.com du syndicat intercommunal PRO-SUD. Ce projet pilote «Tutti Frutti» a permis de répertorier l’emplacement exact de 74 vergers communaux dans la Minett Unesco Biosphere et les 17 sortes de fruits qu’on y trouve. Dans son intervention, Paul Weimerskirch, bourgmestre de la Ville de Schifflange, et membre du comité PRO-SUD, a souligné que l’opération Gielt Band met en valeur des thèmes chers à la réserve de biosphère, portant sur l’alimentation durable. Les rubans jaunes pour les arbres fruitiers publics ou privées peuvent être commandés gratuitement via le site www.antigaspi.lu. Dès aujourd’hui et pendant toute la période de récolte, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre, il s’agira donc de garder grands ouverts vos yeux afin de trouver les rubans jaunes ou de consulter la carte sur le site www.antigaspi.lu pour savoir dans quelles communes la cueillette gratuite est autorisée. Le site www.antigaspi.lu met à disposition: une carte interactive montrant dans quelles communes on peut trouver des rubans jaunes

le formulaire de participation et de commande de rubans jaunes

la charte de comportement

plus d’informations sur les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire