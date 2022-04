Ce mercredi 27 avril 2022, la Chambre des députés a adopté le Projet de loi portant prise en charge par l'Etat des frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour atténuer la hausse exceptionnelle des prix du gaz en raison de la situation internationale. Pour aider les ménages, le gouvernement a décidé de prendre en charge les frais de réseaux du gaz naturel pour tous les clients résidentiels, à partir du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. Les frais de réseau constituent une partie du prix total de la fourniture de gaz, qui, outre les frais de réseau, est composé du prix d’achat du gaz lui-même, ainsi que des taxes. Cette mesure s'applique de manière automatique, aucune démarche n'est à effectuer par le consommateur. Pour plus d’informations concernant la prise en charge des frais de réseaux du gaz naturel pour les clients résidentiels, le Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire a mis en place un site internet dédié : www.subvention-gaz.lu.