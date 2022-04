Le catalogue des démarches administratives de l’app MyGuichet.lu s’enrichit une nouvelle fois. Dorénavant, l’utilisateur de l’app peut faire sa déclaration de changement de résidence habituelle directement à partir de l’application mobile, s’il déménage dans une des communes qui acceptent la déclaration sous forme électronique. Il est désormais aussi possible de demander une rectification de ses données du Registre national des personnes physiques (RNPP) via l’application. De plus, les utilisateurs de l’app peuvent à présent stocker les documents qu’ils jugent utiles pour faire leurs démarches administratives dans la rubrique «Mes documents» de l’application. Pour ajouter un document, ils peuvent: prendre en photo un document en choisissant l’option «Prendre une photo»,

ajouter des fichiers déjà sauvegardés sur son smartphone en choisissant l’option «Fichier local»,

générer et stocker des documents administratifs (tels que par exemple le certificat de résidence) directement dans l’app MyGuichet.lu à partir de la rubrique «Mes données personnelles». L’app MyGuichet.lu est disponible pour téléchargement à partir de Apple App Store et Google Play Store. Les utilisateurs qui n'ont pas activé la fonction de mise à jour automatique des applications sur leur téléphone peuvent procéder à la mise à jour en se rendant dans le store à partir duquel ils l'ont téléchargée. À ce jour, l’app MyGuichet.lu a été téléchargée à plus de 220.000 reprises.