Am Gespréich tëscht dem Stella Kyria Kides an der Lëtzebuerger Gesondheetsministesch goung et virun allem ëm d'Versuergung vu Flüchtlingen.

EU-Gesondheetskommissärin zu Lëtzebuerg / Rep. Anne Wolff

D'EU-Kommissärin fir Gesondheet, d'Zypriotin, Stella Kyria Kides war en Donneschdeg op Visitt zu Lëtzebuerg. Hei goung et am Gespréich mat der Lëtzebuerger Gesondheetsministesch Paulette Lenert nieft der Krisepräventioun och ëm déi medezinesch Versuergung vun den ukrainesche Flüchtlingen.

EU-Gesondheetskommissärin zu Lëtzebuerg Medezinesch Versuergung vun den ukrainesche Flüchtlingen

Hei si Mataarbechter vun der Santé 7 Deeg op 7 am Asaz, fir d'Leit aus der Ukrain z'encadréieren an och fir Impfungen ze géint Covid sensibiliséieren, ma och allgemeng Kanner-Impfungen. Bréissel riicht och een Appell un d'Memberlänner weider opmierksam ze sinn an der Covid-Kris an hei wier Lëtzebuerg gutt preparéiert, sollt am Hierscht eng nei Well kommen.

D'Paulette Lenert am RTL-Interview D'EU-Kommissärin fir Gesondheet, d'Zypriotin, Stella Kyria Kides war en Donneschdeg op Visitt zu Lëtzebuerg.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère de la Santé Le 28 avril 2022, Stella Kyriakides, Commissaire européenne pour la santé et la protection des consommateurs, s'est rendue au Luxembourg pour une visite de travail.

Après une entrevue avec le Grand-Duc et une visite du centre de primo-accueil SHUK avec le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, Stella Kyriakides a rencontré Paulette Lenert, Vice-Premier ministre, ministre de la Protection des consommateurs et de la Santé.

Les échanges ont notamment porté sur la gestion de la pandémie, la Commission européenne ayant publié sa Communication « Covid-19 – EU Preparedness and Response : Looking ahead » en date du 27 avril, proposant une série d'actions pour gérer la phase actuelle de la pandémie et se préparer à la prochaine. Il s'agit de passer à une prochaine étape, surtout concernant la stratégie de dépistage et de communication. Dans ce contexte, Paulette Lenert a remercié la Commission européenne de son travail durant la crise pour soutenir les Etats membres et coordonner leurs démarches et a souligné que « la pandémie n'est pas encore terminée et qu'un effort collectif est toujours de mise, si nous voulons continuer à profiter d'une vie quasiment sans mesures anti-Covid ». Le Luxembourg continue sa surveillance et sa campagne de vaccination afin d'être préparé à une éventuelle nouvelle vague.

La Commissaire et la ministre se sont par ailleurs entretenues sur les conséquences de la crise en Ukraine sur les systèmes de santé, la prise en charge sanitaire faisant partie intégrante de l'accueil des réfugiés. La solidarité européenne étant un élément important pour assurer la prise en charge de patients ukrainiens, le Luxembourg a mis à disposition 69 lits d'hôpitaux dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'UE. 2 patients atteints d'un cancer ont déjà pu être transférés au Luxembourg à l'aide du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Le cancer étant la première cause de décès au Luxembourg avec 1100 décès par an, Paulette Lenert a en outre saisi l'occasion pour discuter des synergies entre le 2e Plan national Cancer (2020-2024) du Luxembourg et le plan européen de lutte contre le cancer, lancé en 2021 et fortement axé sur la digitalisation. La Commissaire a notamment félicité le Luxembourg de ses avancées dans le domaine du droit à l'oubli pour les patients, ancrée dans une convention concernant les assurances solde restant dû pour les crédits bancaires.