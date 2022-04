Dës Petitioune musse bis den 9. Juni op d’mannst 4.500 Signataire beienee kréien, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber kënnt.

D’Fuerderunge vun de Petitionären gi queesch duerch de Gaart.

D’Ofschafen vun der Summerzäit gëtt beispillsweis gefrot, en Erofsetze vun der TVA op Liewensmëttel oder e Fëmmverbuet wärend dem Fueren. All zukünfteg Index-Adaptatioun misst un e Referendum gekoppelt ginn. D’Masken- an Testflicht an de Schoule sollt nees agefouert ginn, vun enger gewëssener Zuel u Corona-Infektiounen un oder eng weider Petitioun hätt gär, dass de gratis ëffentlechen Transport och fir Linne gëllt, déi iwwert d’Grenz erausginn.

All d'Petitioune fënnt een op petitiounen.lu.

Iwwersiicht vun den neie Petitiounen