Géint 18.30 Auer en Donneschdeg waren op der Kräizung tëscht der Rue des Merciers an der Rue de la Gare zwou Persounen unenee geroden.

Eng Persoun gouf dobäi schwéier um Kapp blesséiert an huet missen an d'Spidol. Eventuell Zeien, déi eppes vum Sträit matkruten, solle sech bei der Police vun Iechternach um (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail op police.echternach@police.etat.lu mellen.