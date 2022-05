De Lëtzebuerger Warnsystem gëtt iwwerschafft. An deem Kader kréien d'Awunner den 2. Mee eng Test-Warn-SMS geschéckt. Och d'Sireene ginn deen Dag getest.

De Staatsministère, Inneministère an Haut-commissariat à la protection nationale hunn e Freideg de Mëtteg matgedeelt, datt d'Regierung den 2. Mee 2022 eng Test-Warn-SMS un déi gesamt Bevëlkerung schécke wäert mam Message: „LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU".

Fir sécherzestellen, dass déi reell an d'Test-Warn-Messagen ausenee gehale ginn, wäert an der Test-SMS „No action required / Aucune action requise / Keine Handlung erforderlich" stoen.

Donieft wäerten d'Sireenen an der Mëttesstonn getest ginn. D'Teststrategie, déi sech d'Regierung wëll ginn, orientéiert sech um Sireenentest, deen all éischte Méindeg am Mount géint Mëtteg gemaach gëtt.

Zil vun dësem Test ass et, d'Funktionalitéit vun de verschiddene Warn-Kanäl sécherstellen, méiglech Verbesserungen um Warnsystem duerchzeféieren an d'Biergerinnen a Bierger ze sensibiliséieren. D'Test-Strategie ass laangfristeg ugeluecht a soll reegelméisseg stattfannen, sou dass d'Bevëlkerung beschtméiglech gewarnt gëtt an op Krisesituatioune wéi eng Naturkatastroph oder en Industrie-Accident virbereet ass, wat sech op déi ëffentlech Sécherheet auswierke kéint.

[Test du système national d’alerte] Aujourd'hui lundi, 2 mai! En complément du test des sirènes ayant lieu tous les 1ers lundi du mois, un message SMS d’alerte test à destination de toute la population sera envoyé. Plus d'info: https://t.co/rQmb85Pmzf pic.twitter.com/iYKbwTnDgd — CGDIS (@CGDISlux) May 2, 2022

Schreiwes

Test du système national d'alerte: SMS d'alerte et sirènes (02.05.2022)

Communiqué par : ministère d'État / ministère de l'Intérieur / Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN)

Dans le cadre de la refonte du système d'alerte à la population, le gouvernement procédera lundi, le 2 mai 2022, à l'envoi d'un message SMS d'alerte test à destination de toute la population. La stratégie de test que le gouvernement souhaite se donner s'inspire du test du réseau de sirènes qui a lieu tous les premiers lundis du mois aux alentours de midi, dont l'objectif est, depuis de nombreuses années, de contrôler la fonctionnalité de ce moyen d'alerte. Considérant l'importance de parvenir à une population avertie, il est prévu d'étendre les tests à d'autres canaux d'alerte, tels que les SMS zonaux.

Le jour du test, en complément du test des sirènes, le SMS suivant sera envoyé à partir de midi: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU»



À relever qu'aucune donnée à caractère personnel ne sera collectée ou stockée par l'État dans le cadre des tests du système d'alerte à la population. Plus encore, afin d'assurer que les messages d'alerte réels et tests soient distingués, il y a lieu de préciser que le passage «No action required / Aucune action requise / Keine Handlung erforderlich» sera uniquement mentionné dans les messages tests.



L'objectif de ces tests est de s'assurer de la fonctionnalité des différents canaux d'alerte, d'identifier les points d'amélioration éventuels et, surtout, de sensibiliser les citoyennes et citoyens à l'utilisation des canaux d'alerte. La stratégie de test qui s'inscrit dans le long terme et aura lieu de manière régulière suit l'objectif d'assurer la résilience de la population face à des situations d'urgence ou de crise qui pourraient avoir un impact sur la sécurité publique (comme une catastrophe naturelle, un accident industriel ou un attentat).



Le but du gouvernement est de mettre en place un système d'alerte multicanal qui soit fiable, efficient et efficace afin d'assurer la sécurité de la population. Ainsi, il convient, pour garantir la fonctionnalité du prédit système, de poser un premier jalon avec le développement de la stratégie de test précitée, dotée d'une gouvernance précise.



Dans un souci constant d'amélioration, les destinataires sont invités à faire parvenir au gouvernement leur feedback éventuel à l'adresse suivante: lu-alert@mi.etat.lu.