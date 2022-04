Den onofhängege Gewerkschaftsbond wiert sech weider géint d'Mesurë vun der Tripartite, déi ënnert anerem d'Verréckele vun enger Indextranche virgesinn.

Am Virfeld vun der Ried vun der OGBL-Presidentin Nora Back kucke mer nach emol zréck op d'Käraussoen am Kader vun der Tripartite.

"Mir konnten dat net matdroen. D'Héicht vun der Kompensatioun ass bei Wäitem net duergaangen, fir den Index-Report ze kompenséieren. All eis aner Fuerderunge sinn absolut net consideréiert ginn."

Wärend den LCGB an d'CGFP gréng Luucht ginn hu bei den Tripartite-Negociatiounen, huet den OGBL d'Dier geklaakt. Den Dag drop huet d'Presidentin vum onofhängege Gewerkschaftsbond den Nee vum Mesurëpak op enger emotionaler Pressekonferenz justifiéiert.

Den OGBL huet kloer gestallt, et wier een oppe gewiescht fir Kompromësser, mee Sozialofbau kéint een einfach net ënnerschreiwen. Dem Nora Back no wier ee bereet gewiescht, eng Indextranche ze verréckelen, allerdéngs just eng:

"An dat ass, well den OGBL a senger rouder Linn déi Konzessioun op der Augusttranche gemaach huet, mee gesot huet, datt dono keng Konzessioune gemaach géife ginn. Mir stinn net am Wuertbroch mat de Leit an hire Familljen."

Gutt 2 Wochen drop am Background hei op der Antenne gouf et vill Sträit tëscht dem OGBL an der UEL. D'Nora Back an de Michel Reckinger hu sech eng ganz Partie Virwërf gemaach.

D'rout Linne vum OGBL wieren iwwerschratt an hir Proposen zerschmettert ginn, huet den onofhängege Gewerkschaftsbond zanter dem Accord ëmmer erëm widderholl a wäert den 1. Mee op engem grousse Protestmarsch an der Stad géint d'Tripartite-Accorde manifestéieren.