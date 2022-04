Den 112 mellt 6 Tëschefäll e Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg, bei deenen awer kee Mënsch blesséiert gouf.

Tëschent 18 an 20 Auer hat et an der Stad, zu Réiden, zu Nojem an zu Mäertert gebrannt.

Um Square New York an der Stad war kuerz virun 23 Auer en Auto an e Bus gerannt an an der Rue Munkacsy ass en Auto 1.20 Auer accidentéiert. Wéi gesot ass awer néirens engem eppes geschitt.