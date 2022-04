De Franz Fayot sprécht a senger Ried niewent dem Index och de Krich an der Ukrain un, dee vir vill Onsécherheet an Angscht bei de Betriber a Leit suergt...

D'Aufgab vum Wirtschaftsminister wier et fir d‘Aarbechtsplazen ze sécheren. Wärend der Pandemie hätt een dofir Aiden en place gesat an fir den Effet vum Ukrain-Krich ofzefiederen, hätt een e gerechten a solidareschen Tripartite-Accord op d‘Been gestallt.

Genee sou wéi an der Pandemie, géif och elo an dëser Kris no Léisunge gesicht ginn, sou den Aarbechtsminister Franz Fayot a sengem Video-Message um 1. Mee.

Am Virfeld vum 1. Mee huet den Wirtschaftsminister Franz Fayot genee wéi d‘Finanzministesch Yuriko Backes e Samschdeg de Mëtteg am Background, den Tripartite Accord verdeedegt.

Hie schwätzt op Réckbléck vun den Tripartite-Verhandlungen vun engem fairen Accord deen ausgeschafft gouf, an d'Wirtschaft ënnerstëtzt an och bei deene Leit, déi et am meeschte bréichten, d'Kafkraaft eropsetzt a souguer wéinst den héijen Energiepräisser deelweis ze iwwerkompenséieren.

D'Indextranche géife falen, ma et géif awer och eng Planungssécherheet fir d'Entreprise garantéiert ginn, sou de Minister weider a senger Ried.