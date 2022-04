Eleng 3 Blesséiert gouf et bei engem Accident zu Fréiseng an der Robert-Schuman Strooss.

Hei krute sech géint 15:15 Auer 2 Gefierer ze paken.

Op der N10 tëscht Iechternach a Steenem krut en Automobilist géint kuerz no 12 Auer e Samschdeg aus bis ewell ongekläerte Grënn e Bam ze paken. Hei gouf eng Persoun blesséiert.

Um Elengerwee zu Wëntreng ass géint hallwer 3 e Motocyclist gefall a gouf blesséiert.

Um kuerz no 3 Auer koum et dann zu Diddeleng zu enger Kollisioun tëscht 3 Gefierer, dat an der Route de Thionville. Eng Persoun gouf hei blesséiert.