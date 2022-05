A senger Ried huet de President vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond Patrick Dury Solidaritéit mat der ukrainescher Populatioun ausgedréckt.

De President vum LCGB huet de Mënschen, déi virum Krich flüchte versprach, datt si hei en neit Doheem kënne fannen. D'Regierung misst awer weider Sanktioune géint Russland huelen. Et wier och skandaléis, datt de Wladimir Putin nach bis de 24. Februar, also dem Ufank vum Krich, als "lupenreinen Demokrat" gegollt huet an datt de russeschen Oligarchen-System ënnert anerem vu Lëtzebuerger Politiker als salonsfäeg ugesi gouf a Mënscherechtsverletzungen ouni wierklech Konsequenze bliwwe sinn.

De Patrick Dury huet och op d'Konsequenze vum Krich opmierksam gemaach, net nëmmen an Europa, ma och an Deeler vun Afrika, déi vun enger schlëmmer Hongersnout bedreet sinn.

Den LCGB-President huet dann den Tripartite-Accord verdeedegt, dee seng Gewerkschaft matgedroen huet. De "gesonde Mënscheverstand" géing engem soen, datt verschidde Betriber keng 3 Indextranche séier hannereneen am aktuelle Kontext iwwerlieft hätten. Den Accord wier e gutt Resultat, doduerch kéint d'Boot viruschwammen.

De Patrick Dury ass donieft speziell nach op d'Situatioun vun de Salariéeë vu Liberty Steel zu Diddeleng agaangen - de Site misst erhale bleiwen an d'Existenz vun de Salariéeën ofgeséchert ginn.

De President vum LCGB huet sech iwwerdeems iwwer strukturell Defiziter an administrativ Hürden opgereegt, déi et neie Betriber bal onméiglech géinge maachen, sech hei néierzeloossen an Aarbechtsplaze schafen, wéi ee bei Knauf, Fage a Google géing gesinn.