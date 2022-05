En Dënschdeg gouf tëscht 15.15 a 16.45 Auer eng Verkéierskontroll am Tunnel Gousselerbierg duerchgefouert. 42 Verstéiss géint de Code de la Route notéiert.

30 Chaufferen hunn e Protokoll musse bezuelen, well se iwwer 90 km/h gefuer sinn. Dat heescht 145 Euro Strof + 2 Punkten.

A 5 weidere Fäll gouf de Fürerschäin direkt op der Plaz agezunn.

Ee Chauffer gouf protokolléiert, well en beim Spuerwiessel de Winker net ugemaach hat, en anere well en den Handy am Grapp hat.



An zwee Fäll konnt de Chauffer keng valabel Steiervignette virweisen, 2 mol waren d'Kanner net richteg ugestréckt an an engem Fall hat de Chauffer keng valabel Assurance bei sech.

12 Poliziste ware bei der Kontroll am Asaz.