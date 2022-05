Deen Datum huet den Dr. Romain Nati, Generaldirekter vum CHL, géintiwwer der Presse an de Raum gesat.

Et wier en ambitiéise Projet, deen der Medezin vu muer soll gerecht ginn. Dofir soll déi al Maternité, déi eidel steet, ofgerappt ginn. Dat neit Gebai soll op 54.158 Metercarré all déi akut medezinesch Aktivitéite regroupéieren an allgemeng d’Aarbechtsprozesser verbesseren. Den Ament wier nämlech och de Problem, dass d’Servicer an der Eecher Klinik ze wäit fort sinn. Dowéinst sollen och hei Ännerunge virgeholl ginn, sou dass am CHL-Zentrum, also zu Eech, haaptsächlech administrativ Gebaier solle sinn.

Dat neit Spidol soll dann 474 Better hunn an 378 Zëmmer, sou dass zwee Drëttel vun de Patienten an engem Eenzelzëmmer kënnen hospitaliséiert ginn. 78 Better sinn fir d’Dagesklinik op. D’Urgence soll bis zu 315 Erwuessener den Dag kënnen ophuelen.

Fir de Projet auszeschaffen hätt een och gutt mat de Responsabelen um Terrain zesummegeschafft, notamment och mam Personal aus dem CHL, huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert nach betount. Och d’Erfarungen aus der Pandemie hätt een doranner afléisse gelooss. Zum Beispill soll dat neit Spidol esou gebaut ginn, dass d’Fluxe besser kënne getrennt ginn. Et hätt ee gemierkt, dass et ka nëtzlech sinn, d’Raimlechkeete kënnen ze trennen, fir ustiechend Patienten vun deenen aneren ze trennen.

Dee ganze Projet soll 820.960.000 Euro kaschten, dovunner ginn 694.821.000 Euro vum Staat, respektiv der CNS subventionéiert.