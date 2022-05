Dat gesäit en Deel vum Akkord tëscht dem Finanzministère an d’Personalvertriedung vun der Douane vir.

Sou solle vum nächste Joer un a bis 2030 all Joer 10 nei Poste geschafe ginn. De sektoriellen Akkord steet am Zesummenhang mat der Aarbechts- a Reposzäit bei der Douane.

Pressecommuniqué

Signature de l'accord sectoriel entre la ministre des Finances et la représentation du personnel de l'Administration des douanes et accises (03.05.2022)

Communiqué par : ministère des Finances

Le 3 mai 2022, la ministre des Finances a signé avec la représentation du personnel de l'Administration des douanes et accises un accord sectoriel relatif au temps de travail et de repos dans cette administration.

Cet accord doit permettre à l'Administration des douanes et accises de s'organiser de manière à ce qu'elle puisse remplir ses diverses missions en accord avec le statut général des fonctionnaires de l'État et la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

La ministre des Finances, Yuriko Backes, constate: «Il m'importe que les administrations sous la tutelle du ministère des Finances puissent fonctionner dans les meilleures conditions leur permettant de remplir leurs missions dans l'intérêt des citoyens, mais également en garantissant la sécurité et la santé de ses agents. Cet accord prévoit par ailleurs de renforcer l'effectif actuel de cette administration de 10 unités par an à partir de 2023 jusqu'à 2030.»

La présidente de la représentation du personnel de l'Administration des douanes et accises, Lynn Luciani, souligne: «La Douanesgewerkschaft se réjouit qu'un tel accord a pu être signé avec la ministre de tutelle de notre administration. Cet accord permet à l'administration de subvenir à ses missions et tâches spécifiques tout en respectant le bien-être des agents.»

Les deux parties ont convenu de revoir les modalités de cet accord, en bonne foi, si l'une d'elles estime que l'application pratique ne permet pas à l'Administration des douanes et accises d'assurer ses missions légales.