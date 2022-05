Si heeschen an Zukunft Mediamarkt. D'Marke Saturn a Mediamarkt gehéieren allebéid zum Grupp Ceconomy.

De Rebranding war schonn 2020 decidéiert ginn, ma wéinst der Pandemie gouf dat Ganzt elo réischt ëmgesat.

Dat gouf an engem Schreiwes matgedeelt:

Le rebranding des magasins Saturn par MediaMarkt, qui avait été retardé, est en cours

Zellik, le 2 mai 2022 - Les deux magasins Saturn, situés à Belval et à Luxembourg-Ville, vont bientôt changer d'identité. Ils porteront désormais le nom de MediaMarkt et utiliseront l'identité visuelle correspondante. Les marques Saturn et MediaMarkt font toutes deux partie du groupe CECONOMY et proposent la même gamme de produits et les mêmes prix. Plus grand détaillant européen de produits électroniques, MediaMarkt est cependant plus connu que Saturn et dispose de plus de 1 000 magasins ainsi qu'une forte présence en ligne. L'introduction du site mediamarkt.lu vient compléter la première phase du rebranding. Grâce à ce changement de marque, les clients luxembourgeois peuvent désormais également commander des produits via le site Internet de MediaMarkt Luxembourg. Ce rebranding avait déjà été décidé fin 2020, mais a été retardé en raison de la pandémie du COVID 19.

Saturn est présent au Luxembourg depuis 2008 et dispose d'une importante clientèle permanente.

"Même lorsque les magasins opéreront sous l'enseigne MediaMarkt, les clients de Saturn continueront à trouver le large éventail de produits et de services", a déclaré Cédric Berlier-Laurancon, Chief Customer Officer. Malgré le retard dû à la pandémie, le changement de marque est déjà en cours. "Les clients ont déjà constaté que nous avons commencé à convertir le magasin Saturn à Belval et qu'il est prévu qu'il ouvre ses portes sous le nom de MediaMarkt à la fin du mois de juin. Le magasin de la ville de Luxembourg suivra dès que possible."

Présence en ligne

A partir de la fin du mois de mars, les clients luxembourgeois pourront également commander des produits via le site MediaMarkt.lu et venir les récupérer au magasin après un délais de deux heures ou se les faire livrer à domicile.

"Ils bénéficieront d'un système omni-canal moderne pour les achats tant en ligne que dans le magasin puisque ce sont les magasins qui gèrent les stocks. Les livraisons sont effectuées à partir des magasins, quel que soit le canal", a déclaré M. Berlier-Laurancon.