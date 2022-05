Vun der nächster Schoulrentrée u gëtt et fënnef nei Formatiounen am Secondaire an an der Beruffsausbildung.

Eng nei Sektioun am klassesche Lycée kënnt bäi: d'Sektioun "N", déi sech op d’Finanzen, den Entreprenariat an de Marketing konzentréiert. Vu September u gëtt déi nei Sektioun elo mol am ECG ugebueden. De Besoin am Beräich Finanzen ass grouss, seet den Direkter vum ECG, de Jos Britz.

An der Beruffsausbildung komme véier nei Formatioune bäi. Zwee nei DAPen: een am Beräich "Electro-Technologien", wou déi erneierbar Energien an d'Elektromobilitéit am Fokus stinn an en DAP "Educatioun", fir an enger Crèche oder Maison Relais zum Beispill ze schaffen. Fir den DAP "Educatioun" wär den Interessi ganz grouss an och de Besoin, sou den Educatiounsminister Claude Meisch.

Zwee nei Technicien-Diplomer ginn och vum September un offréiert: "Tourismus a Kommunikatioun" a "Gaarden a Landschaftsbau". Dee leschten an der Akerbauschoul, den aneren an der Hotelsschoul.

Allgemeng misste reegelméisseg d’Formatiounen iwwerschafft an adaptéiert ginn, fir de Besoinen an der Aarbechtswelt Rechnung ze droen. Aktuell gëtt et méi wéi 180 verschidde Formatiounen am Lëtzebuerger Schoulsystem.

