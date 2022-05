Wéi de CGDIS mellt, koum et tëscht der Kräizerbuch a Schweech zu engem Accident, respektiv zu Monnerech. An der Géigend vu Weiler hat et gebrannt.

Kuerz viru 16 Auer stoung e Stéck Bësch a Flamen, dat tëscht Weiler an Ëlwen. D'Pompjeeë vu Clierf, Ëlwen, Wëntger, Kiischpelt, déi vum Stauséi, Wäiswampech a vu Wolz waren op der Plaz. Kengem ass eppes geschitt. Méi Detailer sinn net gewosst. Kuerz no 21 Auer krut en Auto um CR106 tëscht der Kräizerbuch a Schweech e Bam ze paken. Hei ass eng Persoun blesséiert ginn. Ee weidere Blesséierte gouf et géint 22.25 Auer zu Monnerech an der Haaptstrooss. Do sinn 2 Gefierer net laanschtenee komm.