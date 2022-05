En Dënschdeg am spéiden Nomëtteg gouf zu Bouneweg an am Garer Quartier an der Stad jeeweils ee presuméierten Drogendealer ermëttelt a festgeholl.

Bei hinne goufen Drogen, Boergeld a weider relevant Géigestänn fonnt a saiséiert. Ee vun de Verdächtegen hat och Droge verschléckt. Béid Männer koumen e Mëttwoch de Moie virun den Untersuchungsriichter.