De Statec huet ausgerechent, wéi vill Budget e jonke Mënsch tëscht 15 an 18 Joer braucht.

593 Euro wären et an der Moyenne fir e Jong vu 15 Joer, knapps 100 Euro méi – 698 Euro - fir en typescht Meedche vu 17 Joer. Dat fir "korrekt" bei sengen Elteren ze liewen, sou de Statec. D’Berechnunge ginn op d'lescht Joer zréck. Elo mat der Inflatioun wieren et tëscht 33 an 39 Euro méi.

An deem Budget sinn net déi gemeinsam Käschte vum Stot matagerechent wéi de Loyer zum Beispill. Mä et geet ëm Iessen, Kleeder, Fräizäit, Schoul, Multimedia a Mobilitéit.