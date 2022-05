Lors d’une conférence de presse ce mercredi 4 mai, le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, a présenté la nouvelle campagne de promotion de GovJobs, le portail de recrutement de la Fonction publique. Avec plus de 32.000 agents actifs au 1er mai 2022, l’État est le plus grand employeur du Luxembourg. Afin de soutenir le pays face aux défis actuels et futurs et pouvoir assurer son bon fonctionnement, la Fonction publique a besoin des meilleurs talents. Avec plus de 2.300 nouveaux postes à pourvoir en 2022, la nouvelle campagne autour du portail GovJobs est la première étape d’un effort de communication plus poussé, et dont l’objectif est double: soutenir encore davantage les ministères et administrations dans leurs recrutements, et attirer les meilleurs talents. La force de cette campagne multicanale repose ainsi sur la mise en avant de la diversité des métiers, des projets, activités et savoir-faire au sein des entités étatiques. Le tout porté par les agents de l’État actuellement en poste dans des ministères et administrations. Marc Hansen a insisté sur les efforts déployés en continu par le ministère de la Fonction publique et ses administrations rattachées pour faire de l’État un employeur moderne. Le soutien des entités étatiques est en effet une des priorités du ministère, tout comme la mise en avant de la diversité de l’emploi au sein de l’État. Marc Hansen a également tenu à rappeler: «Nous nous activons tous ensemble pour dynamiser nos entités et nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, qui sont prêts à faire bouger les choses, avec nous.» Enfin, Marc Hansen a vivement remercié les 22 agents de l’État qui ont participé à la campagne. La campagne de promotion de GovJobs sera déployée dans les semaines à venir. Les supports sont proposés à la fois en luxembourgeois et en français, et le portail GovJobs sera aussi revu pour que les contenus soient à terme également disponibles en luxembourgeois. GovJobs est le principal canal de recrutement de la Fonction publique. Le portail a été lancé en avril 2017 et est géré par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l´État, une administration sous tutelle du ministère de la Fonction publique. Sur GovJobs, les candidats peuvent consulter les postes vacants de la Fonction publique et postuler en ligne, s’inscrire aux différents examens-concours de la Fonction publique, mais aussi du secteur communal, découvrir la diversité des métiers et s’abonner à des newsletters. Depuis peu, GovJobs propose également au secteur communal de publier ses vacances de poste sur le site. Depuis son lancement en 2017, GovJobs a pu totaliser plus de 8,6 millions de visites et plus de 3,6 millions de visiteurs uniques. Liens utiles

Film GovJobs - Är Talenter am Déngscht vum Bierger. (version luxembourgeoise)

Film GovJobs - Vos talents au service du citoyen. (version française)