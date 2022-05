Dat sot de Wirtschaftsminister Franz Fayot e Mëttwoch de Mëtten an der Chamber op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Laurent Mosar.

De Recours vum Mouvement Ecologique gouf zwar an zweeter Instanz definitiv rejetéiert, ma dat huet awer 3 Joer gedauert bis Google eng Rechtssécherheet konnt kréien, dass op deem Terrain effektiv dierf gebaut ginn. Virun allem an der Data-Economie - enger Welt, déi besonnesch séier dréint - sinn 3 Joer eng laang Zäit, esou de Franz Fayot.

Antëscht hätt Google am Ausland schonn aner Projeten ugekënnegt an zum Deel och ëmgesat. Als Beispill huet de Minister d'Wallonie ernimmt.

Cut Franz Fayot / Beispill Wallonie

Mam Projet an eiser Nopeschregioun kéint et de Fall sinn, dass Google eng "strategesch Nei-Ausriichtung" envisagéiert. De Wirtschaftsminister huet awer betount, dass een an den Diskussioune mat Google bis ewell net eraushéieren hätt, dass de Projet zu Lëtzebuerg näischt méi géing ginn. Mä de Ball läit elo ebe bei der US-amerikanescher Tech-Firma, déi Bau-Pläng virleeë muss. Op Nofro hin huet de Franz Fayot dem Laurent Mosar nach geäntwert, dass den Echange mat Google elo géing opgeholl ginn, fir séier op eng Conclusioun ze kommen.

Cut Franz Fayot iwwert den Echange mat Google

Sollt Google net méi wëllen en Datacenter zu Biissen opmaachen, huet de Staat de Virkafsrecht op den Terrain, an dat zum Akafspräis. Et wier wichteg, dass deen Terrain net laang brooch läit. De Franz Fayot huet sech awer zouversiichtlech gewisen, dass et net wäert dozou kommen. Et wëll ee weider um Projet schaffen an d'Regierung stéing och nach "zu 100% hannert deem Projet", huet de Wirtschaftsminister betount.