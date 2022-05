Et sinn ëmmer manner Leit mat Masken ënnerwee an allgemeng spiert een eng Zort Erliichterung. Trotzdeem ass d'Pandemie nach net eriwwer.

Och wann d‘Situatioun an de Spideeler entspaant ass, ginn et ëmmer nach vill Neiinfektiounen, erkläert och den Dr. Thomas Dentzer, Virolog bei der Santé.

„D‘Situatioun huet sech jo am Fong berouegt déi lescht Wochen. Et gëtt kee grousse Problem méi an der Santé publique an d‘Spideeler si roueg. Et si wéineg Leit hospitaliséiert. Mee mir hunn awer nach eng ganz Rei Infektiounen, sou dass mer am 7-Deeg-Duerchschnëtt awer nach 500 Leit hunn, déi sech infizéieren, wat eenegermoossen dat selwecht ass, wat mer och an deenen anere Länner gesinn. Also d‘Pandemie ass net eriwwer, och wa mer ganz fräi ronderëm lafe kënnen.“



Wéi eng Recommandatioune gëtt d‘Santé dann nach fir sech ze schützen?



„Also ech mengen, testen ass net verbueden, virun allem wann ee Symptomer huet, fir ze wëssen, ob een infizéiert ass oder net. A wou ee sech awer nach soll testen oder soll méi grouss Precautiounen huelen, ass awer, wann ee sech trëfft mat eelere Leit oder wann een bei d‘Boma iessen geet, fir ee gréisstméiglechen Schutz ze hunn.“

Wéi bereet sech d‘Santé op de nächsten Hierscht/Wanter vir?

Leschten November sinn d‘Covid-Neiinfektiounen explosiv an d‘Luucht gaangen.

„Et war traditionell ëmmer roueg am Summer, mee näischt seet, dass et net am Summer ka kommen. Eng Variant ka sech zu all Ament bilden, iergendwou an der Welt an da ronderëm goen. Mir bereeden eis dorop vir, effektiv déi nächst Wochen an och op den Hierscht. Andeems mer eis Tester opstocken, andeems mer verschidden Zenarien duerchspillen oder opschreiwen, andeems mer eis preparéieren, dass mer kënne lassfueren oder Mesuren en place setzen, sollt et da wierklech néideg sinn. „Prepare for the worst and hope for the best“.



Am Moment wier et dann och - fir all d‘Leit ënner 80 Joer - net néideg, fir sech eng 4. Kéier impfen ze loossen. Wat d‘Impfflicht ugeet, sot den Thomas Dentzer, dass et den Ament keng Urgence gëtt, fir dass jidderee sech misst impfen. Par Konter als Virolog misst een awer soen, dass wann jidderee geimpft ass, all Mënsch wesentlech besser geschützt wéi wann nëmmen een Brochdeel vun der Populatioun geimpft ass, sou de Virolog Thomas Dentzer.