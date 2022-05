Wéi d'Liewensmëttelsécherheet e Mëttwoch matdeelt, kéinte Listeria-Bakterien an dësem Produit dra sinn.

Betraff ass de Béier-Kéis vun der Mark Kwaremont, deen zu Lëtzebuerg tëscht dem 15. Abrëll an dem 3. Mee am Lidl verkaaft gouf. Betraff sinn d'Produite mat de follgenden Oflafdatumer: 04/05/2022; 09/05/2022; 10/05/2022; 11/05/2022; 14/05/2022; 16/05/2022 ; 17/05/2022.

"Listeria monocytogenes" kënne Kappwéi, Féiwer oder eng Daarmgripp ausléisen. Vulnerabel Leit a jonk Kanner kéinten esouguer ënner neurologesche Symptomer leiden. Eng Daarmgripp kéint e puer Stonne bis 3 Deeg no der Consommatioun optrieden. Betraffe Leit, déi dëse Kéis consomméiert hunn an ënner Symptomer leiden, kréie geroden, hiren Hausdokter ze consultéieren.

Schreiwes

Communiqué de presse

Rappel : Fromage à la bière de la marque Kwaremont

Présence possible de Listeria monocytogenes

Kaasimport Jan Dupont rappelle le produit suivant :

Nom



Fromage à la bière



Marque



Kwaremont



Unité



225 g



Date limite de consommation (DLC)



04/05/2022; 09/05/2022; 10/05/2022; 11/05/2022; 14/05/2022; 16/05/2022 ; 17/05/2022



Période de vente



du 15/04/2022 au 03/05/22 inclus





Danger : Présence possible de Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes peut causer de la fièvre, des maux de tête et une gastroentérite. Des personnes vulnérables telles que les personnes immunodéprimées et âgées et les jeunes enfants peuvent présenter des symptômes neurologiques dues à une méningite. Les femmes enceintes doivent également être particulièrement attentives à ces symptômes. Les gastroentérites peuvent apparaître entre quelques heures et 3 jours après consommation, alors que les symptômes neurologiques ne peuvent apparaître qu'après 3 mois. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Vente au Luxembourg par : Lidl

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d’information : Notification de rappel Lidl

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.