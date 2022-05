De 6. Oktober lescht Joer hat eng Fra géint 12.30 Auer op der Place Guillaume II an der Stad mat zwou geklaute Kreditkaarte Suen opgehuewen.

An deem Kader sicht d'Police elo no Zeien. Wien Informatiounen dozou huet, ass gebieden, sech via Telefon (+352) 244 35 1000 oder E-Mail (police.portedelouest@police.etat.lu) bei der Police ze mellen.