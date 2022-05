Eng finanziell Ënnerstëtzung fir déi Elteren, deenen hir Kanner net an d’Maison Relais ginn. An der Chamber gëtt de Mëtteg iwwer eng Petitioun debattéiert.

4'879 Ënnerschrëften waren zesumme komm.

D’Maisons Relaise an d’Mëttegiessen solle jo gratis ginn.

Elteren, déi doheem fir hir Kanner suergen, fille sech benodeelegt an hätten also gären eng finanziell Bäihëllef, steet am Text vun der Petitioun.