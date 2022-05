Déi leschte Woch sinn dann och weider 6 Persounen um Coronavirus gestuerwen, dogéint waren awer däitlech manner Patiente wéinst dem Virus hospitaliséiert.

3.641 Persoune goufen tëscht dem 25. Abrëll an dem 1. Mee positiv op de Coronavirus getest, déi Woch virdru waren et der nach 4.311. Dobäi ass d'Unzuel vun de PCR-Tester mat 12.847 (12.911 déi Woch virdrun) just ganz liicht erofgaangen. Och déi aktiv Infektioune si gefall. Um 1. Mee gouf et der nach 8.256, de 24. Abrëll war et der 10.010.

An der Woch vum 25. Abrëll op den 1. Mee sinn dann nach 6 weider Persounen un de Suitte vum Coronavirus gestuerwen. D'Altersmoyenne vun hinne louch bei 84 Joer.

D'Spideeler waren dann och manner frequentéiert. Esou goufe 14 nei Patienten an der Woch vum 25. Abrëll wéinst dem Coronavirus an d'Spidol ageliwwert, déi Woch virdrun waren et der 10 méi. Donieft huet sech d'Zuel vun de beluechte Better op den Intensivstatioune verduebelt, déi leschte Woch waren do zwou Persounen an der Moyenne a Behandlung.

Op d'Alterskategorië gekuckt, mécht d'Grupp tëscht 30 a 44 Joer déi meeschte Fäll aus (759 op 100.000) gläichzäiteg awer ass an dëser Grupp déi gréisste Baisse mat -22 Prozent ze verzeechnen. Déi mannst Fäll ginn et bei de Leit tëscht 60 a 74 (434 op 100.000).

Déi meeschte Leit hu sech an der Famill ugestach (32 Prozent vun de Befroten), dono waren Auslandsreesen (10%) esou wéi d'Fräizäit, d'Aarbecht an de Fleegesecteur (7%) de Fall. Iwwer ee Véierel vun de Leit konnten net novollzéien, wou si sech ugestach hunn.

E kuerze Bléck op d'Impfungen. Déi lescht Woch Abrëll kruten 46 Leit hir éischt Dosis, 139 déi zweet, 536 déi drëtt a souguer 1.346 eng véiert. Esou goufen stand den 2. Mee moies zu Lëtzebuerg 1.279.644 Dosisse genotzt an 773.070 Persounen hunn eng komplett Impfung, wat ronn 78,7 Prozent vun der Populatioun sinn, déi geimpft kënne ginn, also all Mënsch iwwer 5 Joer.

PDF: De Communqiué vun der Santé

Hei dat offiziellt Schreiwes:

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 25 avril au 1er mai 2022 (05.05.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Pour la semaine du 25 avril au 1er mai, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 4.311 à 3.641 (-16%).

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 25 avril au 1er mai est passé de 12.911 à 12.847.

79 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 58 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 2.893. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 1er mai, le nombre d'infections actives a diminué à 8.256 par rapport à 10.010 au 24 avril et le nombre de personnes guéries est passé à 229.593 (par rapport à 224.204). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 39,1 ans.

Pour la semaine du 25 avril au 1er mai, 6 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 84 ans.

Dans les hôpitaux, 14 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 24 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 1 à 2. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 60 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,82 (0,89 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 33,39% à 28,34%.

Le taux d'incidence a diminué à 564 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 668 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Tout comme la semaine précédente, le taux d'incidence diminue dans tous les groupes d'âge sauf chez les 0-14 ans (+10%).

La plus grande diminution est enregistrée chez les 30-44 ans (-22%), suivi des 60-74 ans et des 15-29 ans (-18%), puis des 45-59 ans (-16%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 60-74 ans (434 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (759 cas pour 100.000 habitants).

Contaminations

Avec le nombre de cas qui reste important, il est difficile d'appeler tous les cas de la semaine et de déterminer la source probable de contamination. Parmi les 4.287 cas de résidents enregistrés la semaine du 25 avril au 1 mai, uniquement les cas appelés et avec une date de résultat du 25.04 au 27.04 et du 30.04 au 01.05 ont été revus et la source a été déterminée.

Les 2.154 cas appelés ces cinq jours ont été utilisés pour le descriptif des sources des cas. Le cercle familial est la source la plus fréquente (32%), suivi par les voyages à l'étranger (10%), suivi des loisirs, du travail et du secteur aide et soins (7%). La part des sources indéterminées diminue (26%).

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 25 avril au 1er mai, 2.067 doses ont été administrées au total. 46 personnes ont reçu une 1re dose, 139 ont reçu une 2e dose, 536 personnes ont reçu une 1re dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 1.346 une 2e dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 2 mai à 1.279.644.

473.070 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,7% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

COVID-19: publication du rapport journalier et des données sur le site www.covid19.lu

Vu l'état actuel de la pandémie et la situation stable au niveau hospitalier, le ministère de la Santé ne publiera plus le rapport journalier sur www.data.public.lu ainsi que les données sur le site www.covid19.lu à partir du 16 mai.

«Impf-Bus on tour»

Les passages du «Impf-Bus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours de la seizième semaine de 2022 montre une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. Les flux de SARS-CoV-2 mesurés cette semaine sont très comparables à ceux observés la semaine dernière. Des tendances similaires à la baisse ont été observées pour les différentes STEP analysées.