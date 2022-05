En Donneschdeg an der Mëttesstonn huet sech en Automobilist mat sengem Gefier tëscht Angelduerf an dem Fridhaff iwwerschloen.

Éischten Informatiounen no gouf eng Persoun verwonnt. D'Streck Richtung Norden huet fir de Verkéier musse gespaart ginn an eng Deviatioun gouf via Angelduerf, Dikrech an de Bamerdall ageriicht.