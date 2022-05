D’Europäesch Kommissioun huet Mëttwoch hir Remarken zur Lëtzebuergescher Strategie fir déi gemeinsam europäesch Agrarpolitik publizéiert.

Et gouf fir d’éischt emol Luef, datt déi meescht Recommandatioune vun Dezember 2020 ëmgesat gi wieren, ma och Kritik ass ugefall. Ënner anerem, datt d’Strategie an e puer Beräicher net kloer genuch erkläert wier. Et missten Objektiver fir d’Realisatioun fixéiert ginn. Notamment wat d’ Ëmwelt- a Klimaziler betrëfft. Prezisiounen heifir sollen der Kommissioun nogeliwwert ginn. Och déi finanziell Ënnerstëtzunge fir de Secteur solle reviséiert ginn. Dofir soll d’Land eng Analys maachen, wat d’Effete vun dësen op d’Ëmverdeelung sinn. D’Strategie, wéi se virläit, géing net all d’Choixe justifiéieren.

D’Kommissioun mierkt dann och un, datt et mam Plang, dee virläit, wuel just géing iwwerflächlech geléngen, déi ekologesch Transitioun vum Secteur ze begleeden. D’Land soll dofir méi spezifesch Zonen etabléieren, a Form vu Zones sensibles.

D’Objektiver fir d’Emissiounen an der Véizuucht ze limitéieren, fënnt d’Kommissioun schwaach a bedauert och, datt keng méi cibléiert Mesurë festgeluecht goufen.

Den nationale Plang soll also an där Hisiicht completéiert ginn, andeems präziséiert gëtt, mat wéi engen Instrumenter ee wëll d’Klimaziler areechen, wéi den CO2 soll reduzéiert an d’Biodiversitéit protegéiert ginn.