E Freideg e de Moien huet den Auto vun enger jonker Automobilistin ugefaange mat Brennen.

Éischten Informatiounen no hat déi jonk Fra nach esou just Zäit stoen ze bleiwen an d'Pompjeeë ruffen, ier d'Gefier komplette a Flame stoung. Kengem ass eppes geschitt.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Wéi d'Police preziséiert, geet et den Ament nach lues laanscht op der N15.