D'Virbereedung vum groussen Debat iwwert d'Steieren ass e Freideg de Moien op der Dagesuerdnung vun der Chamber-Finanz- a Budgetskommissioun.

D'Deputéiert haten déi lescht Méint schonn eng Rei Entrevuë mat verschiddenen Beruffschamberen, mä och mat der Steierverwaltung oder nach der Douane. Eigentlech sollt den Debat nach virun der Summervakanz sinn, mä en Datum ass nach ëmmer net festgeluecht. Ugefrot gouf den Debat vun de 4 Oppositiounsparteien viru bal 2 Joer wéinst dem Impakt vun der Covid-Kris op d'Staatsfinanzen. Hannergrond waren awer och d'Aussoe vum deemolegen CSV-President Frank Engel op reporter.lu an hei op RTL.

No der Covid-Kris koum elo de Krich an der Ukrain an d'staark Inflatioun, sou datt d'Fuerderungen no enger grousser Steierreform ëmmer méi staark ginn. D'Finanzministesch Yuriko Backes hat leschte Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich awer eng grouss Steierreform weider ausgeschloss, well de Sputt net dofir do wier. Elleng eng Upassung vun de Steierbarèmen un d'Präisdeierecht géing eng hallef Milliard Euro d'Joer kaschten. Wärend enger Kris wier et och net de Moment, Steieren erop- oder erofzesetzen. Si huet awer verséchert, si géing kucken, wat se nach fir elengerzéiend Stéit kéint maachen. Donieft géing d'Regierung nach ëmmer dorunner festhalen, datt e Projet fir eng Grondsteierreform am Hierscht soll um Dësch leien.

Eng grouss Steierreform ass also fir den Ament op no den nächste Chamberwalen 2023 verréckelt. De grousse Steierdebat géing also éischter als Virlag fir de Walkampf déngen.