De Projet vum Pôle d’Echange Serra nieft der LuxExpo kënnt domadder esou lues op een Enn.

Zanter Mäerz 2018 ass d'Busgare a Betrib. Zejoert ass de Parking iwwer der Busgare opgaangen. Haut dunn goufen a Presenz vum Transportminister François Bausch d´Commercen offiziell ageweit. Dat sinn den Traiteur Kaempff-Kohler an de Fast-Food-Restaurant Subway. Elo feelt just nach dass d’Büroen op der Plaz besat ginn.

Déi iwwer 10.000 Meter Carré Bürosfläch nieft dem Rond-Point Serra huet de Fonds Kirchberg integral un de Staat verlount. De Justiz- an de Verdeedegungsministère sollen am Laf vum nächste Joer dohinner plënneren. D'Ministere sollen aus dem Zentrum eraus an hätten sou och méi Plaz an hire neie Büroen. D’Plaz um Kierchbierg géing do ganz gutt passen, den Transportminister a Vize-Premier François Bausch: „Am Pole d’Echange selwer kommen zwee Ministeren hei uewendriwwer, op der lénker an der rietser Säit an da wäerten och nach hannert den Auchan hei Wunnenge kommen, also dat ass schonn eng zentral Ëmschlagplaz, wou pro Dag dausende vu Leit op de Bus an den Tram ëmsteigen oder ëmgedréit. Dofir ass et och lo flott, dass hei déi Commercen entstane sinn, also Restauratioun. Leit kënnen hei da séier e Kaffi drénke kommen oder eppes akafe kommen...“

No zwee Joer Verspéidung, engersäits wéinst der Pandemie an anersäits wéinst der Penurie vu Baumaterial, gëtt et also elo och eppes fir z’iessen. Vill Mouvement gëtt et jo schonn duerch déi dausende Leit, déi all Dag vum Bus op den Tram ëmklammen oder ëmgedréit. Dass dës Plaz attraktiv ass fir kënne vill Cliente ze gewannen, huet sech och den Traiteur Kaempff-Kohler geduecht. De Christian Kaempf: "Fir eis war et ganz einfach, et ass e Pole d’Echange. Bus, Tram an Auto’en kommen hei zesummen. An do lafen se alleguer bei eisem Point de Vente laanscht. Lénks a riets hu mer grouss Banke mat ville Leit an dat wäert schonn eng gutt Saach sinn."

Mam Parking iwwer der Busgare soll anengems och de Prinzip vum Park and Ride agefouert ginn. De Leit soll et méi einfach gemaach ginn, fir op déi ëffentlech Verkéiersmëttel oder op de Vëlo ëmzeklammen. De Parking Gernsback huet iwwer 600 Plazen, dovunner och 14 Plaze fir Elektroauto’en mat Bornë fir den Auto opzelueden.

Dëse Projet ass awer just een Deel vun engem méi Groussen. Déi ganz Géigend ronderëm d’LuxExpo soll ëmstrukturéiert ginn. Dozou de Marc Widong, Direkter vum Fonds Kirchberg : „Dann ass d’Gebai hei fäerdeg. Wann der kuckt dat Gebai hei ass bësse méi héich wéi all déi hannendrun. Dat ass dat éischt Gebai wou bëssi weist, wat lo deemnächst bei der Luxexpo komme wäert, de ganzen Areal wäert an de nächste Joren ëmgebaut ginn. Do wëlle mer d’Halen ëmbauen an och Logement heihinner kréien.“

Bis dat alles realiséiert ass, kënnen nach gutt 10 Joer vergoen.

Hei d'Broschür vum Projet um Kierchbierg!

Hei de Communiqué vum Mobilitéits- an Transportministère