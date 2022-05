Um 3.45 Auer um Samschdegmoie war zu Nidderdonwen an der Muselstrooss en Auto an eng Fassade gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.

D'Ekippe vum CGDIS waren gëscht den Owend zu Sëll, um Belair an der Stad an zu Ettelbréck all Kéiers am Kontext vu Feier respektiv Damp am Asaz. Blesséierter sinn net gemellt.

Um Samschdeg de Moie géint 9.15 Auer sinn um Houwald an der Rue Edouard Oster 2 Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf verwonnt. D'Stater Pompjeeën an Ambulanz waren am Asaz.