Géint 23.30 Auer ass op der N12 tëscht Groussbus an Eschduerf en Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt.

D'Ambulanzen Nordstad a Réiden, de SAMU an d'Rettungsekippe vu Groussbus, Préizerdaul, Rammerech a Biissen waren op der Plaz.

Um 19 Auere Samschdeg den Owend war schonn en Auto tëscht Groussbus an Gréiwels accidentéiert. Hei gouf eng Persoun blesséiert.

Um 21.30 Auer war tëscht Steeën an Schieren en Auto an de Gruef geroden. Hei mellt den 112 kee Verwonnten.

D'selwecht e Sonndeg géint 3.25 Auer an der Avenue John F. Kennedy an der Stad: en Accident ouni Blesséierter.

Dann hat et zweemol gebrannt: um 17.25 Auer hat um Glacis eng elektresch Trottinette gebrannt. An um 00.20 Auer waren d'Pompjeeën an der rue Antoine Meyer an der Stad mat Damp an enger Kichen beschäftegt. Persoune koumen net zu Schued.