Eigentlech war d'Dikrecher Kavalkad fir de 27. Februar geplangt. Si gouf awer wéinst der Pandemie op den 8. Mee geréckelt.

Déi Decisioun war am Dezember gefall.

De Cortège mat 46 Ween wäert sech um 14.30 Auer op de Wee duerch d'Dikrecher Stroosse maachen. Obwuel den Datum fir eng Kavalkad éischter ongewinnt ass, wäerten awer och dëst Joer nees dausende Leit de Wee op Dikrech fannen, fir hei bei beschtem Wieder ze feieren.

Nei sinn dëst Joer déi sougenannte "Family places", 2 Plazen an Dikrech, déi strategesch esou placéiert goufen, dass d'Leit gutt dohin an och nees fort kommen, ouni duerch d'Mënschemass mussen ze goen. Op deene Plaze gëtt et dann och an engem gewëssen Ëmkrees keen Alkohol ze kafen. Dat huet ee gemaach, fir d'Kanner ze schützen a fir dass d'Famillen a Rou de Cortège kënne kucken, esou de Sandro Di Mola, President vum Organisatiounscomité.

Trafic-Info

Wéinst engem Chantier kann den Zuch tëscht Ettelbréck an Dikrech net fueren, amplaz goufen awer Navetten en place gesat, déi am 5-10 Minuttentakt wärend de Stousszäite fueren.