Dat well eng Persoun geplënnert ass an eng Persoun sech aus gesondheetleche Grënn aus der Lokalpolitik zréckgezunn huet.

Gutt 2.000 Leit wunnen an der Gemeng tëscht Ettelbréck a Mäerzeg am Kanton Dikrech. 6 Kandidaten hu sech fir d'Komplementarwalen opgestallt. Et sinn dat de Michel Goethals, de Yannick Jacques, d'Thérèse Kohn, de Charles René Ries, d'Flore Schank an de Charel Wagner.

D'Walbüroe si bis den Owend 18 Auer op.

De Gemengerot besteet aktuell aus folgende Persounen:

Mergen Fernand, Buergermeeschter

Hansen Alain, Schäffen

Wilmes Daniel, Schäffen

Bindels-Braun Tanja

Arend Guy

Pirsch Thomas

Hentges Georges.

Net méi dobäi sinn d'Mergen Christianne an d'Correia Miriam.