De "Bâtiment T" ass e fréiert Gebai vun der europäescher Cour de Justice um Kierchbierg.

De Ministère fir Immigratioun an Asyl deelt mat, dass um Kierchbierg eng nei Struktur opgemaach gëtt, fir Leit opzehuelen, déi aus der Ukrain hu misse flüchten.

Dës Struktur soll am "Bâtiment T" net wäit vun der europäescher Investmentbank entstoen. Ier et awer esou wäit ass, kréien d'Bierger an d'Biergerinnen aus dem Quartier d'Geleeënheet hir Froen ze stellen an en Deel vun der Struktur ze besichen.

